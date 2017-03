Siste nytt

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard

Redaktør: Terje Bjørlo

Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen Utgivar: Norges Kommunistiske Parti

Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby

Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793

ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.) Kopirett © Friheten 2017 - Republisering Nettløsning ANS NyFritid Media

FRIHETEN

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng me og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Avisa vert utgitt av Noregs Kommunistiske Parti, og er den enaste avisa som vart etablert illegalt under 2. verdenskrig som fortsatt utgis.

Avisa skriv ikkje om det du finn i alle andre avisar, og det er nok derfor me opplevar auke i både tingarar og laussal.

Avisa, ho er systemkritisk og analytisk, djuptgåande og skriv om alle emner. Avisa kjem to gonger i månaden, vil du tinga ho?

Harald Øystein,

ansvarleg redaktør